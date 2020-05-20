坟场伤人案加控 两男剥光受害人拍裸照

（早报讯）声称为遭强奸的女子出头，两男子被指用指节套和铁棍，在蔡厝港坟场把“罪魁祸首”打至手骨折，还拍下施暴视频和男子裸照。

《新明日报》日前报道，被告陈思恩（29岁）和王俊兴（24岁）涉嫌于本月10日凌晨3时，于蔡厝港坟场，分别用指节套和铁棍，攻击一名叫王伟豪（30岁）的男子，导致对方头部、脸部、手脚受伤，左手甚至骨折。

两名被告将受害者打伤后，再将他送回碧山住处，受害人母亲发现儿子伤痕累累、浑身是血，立刻报警。警方在10小时内迅速破案，将两名嫌犯逮捕，后各被控一项共谋用危险武器蓄意严重伤人的罪名。

王俊兴也面对另外24项控状，包括蓄意伤人以及多项与交通和吸毒相关的罪名。

陈思恩上次受审时通过代表律师声称，一名他认识的女生指男伤者强奸了她，所以才会引发这起事件。

两被告昨日以视讯的方式再次受审，控方指两被告在施暴中不仅用手机录像，还录下受害人的裸体视频。

控方表示，或针对二者追加新的指控，目前已将涉案手机送去卫生科学局化验，并需要受害人的医疗报告做评估，提出展期受审。

控方也指出，陈思恩犯案后曾向王俊兴表示，要搭船逃离新加坡，这句话被他们的行车记录仪录下。

控方还表示，被告带受害人去坟场，是预谋犯案，由于二人在保释期犯案，要求他们继续还押，法官准许，案展至下月16日再次过堂。