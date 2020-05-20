庙宇6月2日获准重开 四马路观音堂继续关闭

（早报讯）本地庙宇在6月2日起获准陆续有限度重开并将实施人流管制，但四马路观音堂仍将关闭至另行通知。

联合领导抗疫跨部门工作小组昨天在记者会上宣布，所有宗教场所6月2日获准重开，但不得进行大规模的集体祷告或祭祀，并限定信徒只能进行私人宗教仪式。此外，当局也限定每户家庭任何时候最多只能有五名成员一起祷告或祭祀。

据表示，当局已向所有宗教信仰的领袖说明这些要求，他们也会确保安全距离和安全管理措施到位。

本地庙宇将从6月2日起陆续开放。（档案照）

韮菜芭城隍庙联谊会总务陈添来今早受访时告诉《新明日报》，自庙宇关闭以来，仍会有部分善信驾车到城隍庙外的广场，在门外拜拜、许愿后离开。

“可见这段时间大家仍需心灵安慰。”

他表示，城隍庙将于6月2日重开，目前也正在为重开后的一些必要措施作安排。

“我们购入了感热扫描仪，为到场的善信量体温。”

他也透露，除了要为入庙拜拜的公众登记个人资料之外，也会限制入场人数。

“虽然庙宇内的空间蛮大的，不过我们打算把同一时间的人数限制在五至10人，让他们轮流上香后有序离开。”

凤山宫总务萧建南则表示，当天重开后也会限制人数并要求到场的善信做足防护措施。

另一些本地大型庙宇负责人受访时则表示，接获通知后仍需开会商讨如何执行具体操作。

有130年历史的四马路观音堂则不会在阻断措施放宽后马上重开。

发言人告诉《新明日报》：“观音堂不会在6月2日重开，直到另行通知为止。”