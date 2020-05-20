网传盛裕集团建社区护理设施牟利 政府发声明驳斥

（早报讯）针对网上有贴文盛传盛裕集团接下搭建社区护理设施的工程从中谋取暴利和贪污的相关指控，卫生部与国家发展部今天（5月20日）发布联合声明驳斥所有子虚乌有和恶意的指控。声明指，淡马锡及与淡马锡有关联的公司不会透过接下社区护理设施等相关工程赚取任何利润。

网上与社交媒体上近日流传的一则贴文声称，一般相信是人力部长杨莉明没控制好客工宿舍的2019冠状疾病病毒疾病疫情，导致我国医疗资源因病例激增承受不少压力，政府也须承担相关费用。贴文也称，“Surbana”因接下将新加坡博览中心等地点改建为社区护理设施的多个与疫情有关的项目，可从中谋取很多利益。

针对近期的不实指控，卫生部和国家发展部在联合声明中指出，当局会与淡马锡接洽探讨与社区护理设施等相关抗疫设施工程的事宜是因为淡马锡拥有所须资源。淡马锡也能在短时间内集结旗下附属公司进行这些工作。淡马锡同意提供协助，也同意由淡马锡和与淡马锡有关联的公司会以成本回收（cost recovery）为基础接下这些工作，并在某些情况下以低于成本的方式进行，不会为此赚取任何利润。

当局指出，政府接受对于花费做出的正当提问，也已做好充分准备解释为何花钱以及如何花钱。但针对任何有关贪污的恶意指控，政府将采取坚定立场做出适当回应。

当局也指出，在选出盛裕集团（或任何一方）参与改建新加坡博览中心社区护理设施及管理项目花费的过程中，人力部和人力部长完全没有参与。