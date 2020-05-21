石灰块砸伤男童 建屋局：旧屋自然磨损现象

（早报讯）6岁男童厕所内玩水遭天花板石灰块砸伤，建屋局表示，老旧建筑物石灰块脱落是自然磨损现象，当局将于明日上门维修。

《新明日报》昨天报道，这起事件发生在前天（5月19日）中午2时10分，地点是亨德申路第93座组屋。6岁男童在厕所内玩水，天花板石灰块突然脱落，砸中背部流血，母亲吓坏电召民防求助，男童伤势不严重，无需缝针。

建屋局回复《新明日报》记者电邮时指出，当局在前天接获投报时，职员到该间住家单位，发现厕所天花板有石灰块脱落。

当局指出，当水分和酸性元素长时间侵蚀天花板嵌入的钢筋时，就会产生石灰块脱落现象，天花板石灰块表层会出现裂痕和脱落，这是一个在老旧建筑物的自然磨损现象。

当局透露，该座组屋屋龄已有45年，这种情况多发生在易受潮地方，湿度会加快碳化过程，造成石灰块脱落。虽然如此，石灰块脱落不会影响到建筑物的结构完整性。

当局已经协助这户家人清除石灰块脱落的碎屑，并将于明日上门维修，由于该户单位是租赁组屋，当局会承担维修费。

当局指出，当住户发现有石灰块脱落时，应尽早做出维修，以防止进一步恶化。如住户发现任何石灰块脱落或天花板漏水等问题，应通知建屋局，当局就会做出适当维修。

男童姨丈法兹里（26岁）指出，其实在两年前已发现厕所天花板出现裂痕，当时已通知建屋局，当局也派员维修，但过了数月后，同样问题又再发生，再通知建屋局。”

他说，由于当时无人在家，要求承包商改期后无下文，岂料现今发生厕所天花板石灰块脱落事件。