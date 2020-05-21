疑嗑药开进停车场 车停路中央挡道 男女昏睡

（早报讯）疑嗑药后上路，男女凌晨将车开进露天停车场，把车停在路中央挡道，在车内昏睡过去。居民清晨出门时发现车子挡路，车上男女“不省人事”，立即报警。

这起事件发生在昨日（5月20日）凌晨5时左右，地点是在裕廊东24街第261座组屋旁边的露天停车场。

记者接获通报，指一辆黑色汽车凌晨5时就停在停车场车道中央，警员7时接获通报到场查看时，车上的一男一女还在车里，两人随后被救护车载走。

住第261座组屋的韩先生（71岁）告诉《联合晚报》，他昨早8时左右望出窗外，就看到黑色汽车挡在露天停车场车道正中央。

他描述：“当时车门已被打开，5名警员和两名便衣警员围着车子展开调查，四周则停靠多辆警车和一辆救护车，相当大阵仗，气氛很严肃。”

据《联合晚报》了解，当时有居民不满汽车挡住车道，上前查看时，发现车内男女对周遭完全没反应，因此报警。

警方受询时证实，一名46岁男子和一名45岁女子过后被送往黄廷方综合医院接受治疗，两人随后也在涉嫌毒品相关罪行而被捕。

警方表示，男子事后也被发现在执照吊销期间驾驶，女子则同时在欺诈性持有财产和持有危险武器的罪名下被捕。警方也在调查两名嫌犯是否触犯安全距离措施。

对于这起事件，附近居民不约而同表示，这一带向来比较平静，对警察的出现感到惊讶。