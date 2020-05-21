20岁醋男与友联手 暴打“情敌”至脸骨折

（早报讯）不满女友仍与前男友保持联系，20岁醋男带三名友人与“情敌”见面，并与其中一人联手围殴“情敌”，把后者打到脸部多处骨折，须做整形手术。

被告努葛面对六项控状，包括蓄意重伤他人和抵触毒品相关法令，他承认其中四项控状，求情时表示已经改过自新，正在修读法律课程，希望法庭开恩，但他最终还是得为行为付出代价，昨天（5月20日）被判进入青年改造所半年。

案情显示，被告在2016年4月与女友交往后，发现她跟前男友藕断丝连。尽管女友多次强调两人只是朋友，但被告还是耿耿于怀。

隔年10月12日，被告命令女友约受害者在怡丰城见面。受害者抵达后先上厕所，被告与三名友人跟了进去。

被告要单独与受害者谈判被拒后，夺走对方的小包包（pouch）丢在地上猛踢，还与一名友人对受害者拳打脚踢，用手肘袭击他的脸，还用膝盖顶住他的胸口。

受害者的两名友人凑巧就在附近，两人上前阻止不果，报警处理，被告一行人才作鸟兽散。

被毒打的受害者，脸部多处骨折，拿了七天病假，右上颌、鼻子、右下眼眶等处都得做整形手术。

根据受害者提交的信函，他被打到满脸是血，被告却对着他冷血大笑，拍下鲜血淋淋的照片。

案情也显示，被告有前科，多次在保释期间犯案，在大麻买卖中充当中间人，以换取免费大麻供应。

律师求情时称，被告案发时仅18岁，思想不成熟，因妒忌心作祟而犯案，事后也作出两万元赔偿。被告目前在私立大学攻读法律学位，恳请法官轻判。