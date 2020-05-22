新加坡旅游局和Zouk月底办三场线上派对

（早报讯）不用踏出房门，也能到“夜店”狂欢，随音乐律动嗨起来。

新加坡旅游局同夜店Zouk合作，在本月最后一个周末连办三场线上派对“Zouk Phuturescapes”，让公众可以在家中享受海内外DJ和歌手的表演。当中包括著名美国DJ迪波洛（Diplo）、英国DJ诺维利（Christina Novelli）和本地歌手楚晴（Jasmine Sokko）等。

根据旅游局今天（22日）发出的文告，派对将在5月29日至31日，分三个时区进行：第一场线上派对将在美东时间29日晚上11时（新加坡时间30日早上11时）登场；第二场是新加坡时间30日傍晚8时；最后一场则在英国时间31日（新加坡时间6月1日午夜）举行。

有意参加这三场派对的公众须事先通过链接（https://bit.ly/zoukphuturescapes）报名。到时，派对将通过Zoom平台进行，每场派对可“容纳”1000名参与者。同时，Zouk和旅游局的面簿和YouTube页面也会在活动当日进行直播。每场派对长约两小时。

文告提到，旅游局和Zouk之间的合作是自然不过的事。双方都意识到公众享受娱乐和夜生活形式的改变，也愿意突破界限，尝试新概念，并在2019冠状病毒疫情时期，继续推展新加坡的魅力。

“这也为本地才子提供一个机会，让他们在国际舞台上展示才华。”