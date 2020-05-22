6月拥车证投标活动继续暂停

（早报讯）拥车证投标活动将继续暂停，直到车行和展示厅获准复业。

陆路交通管理局今天（22日）发文告说，抗疫跨部门工作小组星期二（19日）宣布，随着病毒阻断措施逐渐放松，将分阶段恢复经济活动。不过，由于车行和展示厅仍未获准恢复营业，拥车证投标活动将继续暂停，直到车行和展示厅可重开为止。

陆交局正密切关注情况，并适时公布下来的投标活动详情。

所有在4月7日及之后到期但未使用的临时拥车证（Temporary COE）有效期将自动延长三个月，车商可以用这些临时拥车证注册新车。

至于要为现有车辆更新拥车证的车主，他们须支付的现行限额费（prevailing quota premium，简称PQP，即过去三个月的平均拥车证成价）则会根据最近有举行拥车证投标活动的三个月计算。

换言之，5月、6月和7月的PQP会和4月PQP一样，即根据今年1月、2月和3月的拥车证成价计算。

另外，从本月26日（星期二）起，陆交局指定的五家“杀车场”业者将获准恢复“杀车”服务。车主必须先和业者预约，才把车辆送去。

三家陆交局批准的出口处理区（Export Processing Zone）也将在6月2日复业，让车主把报销车停放在那里，待日后出口海外。车主前去前一样须事先和业者预约。车主可查询网站www.onemotoring.com.sg，了解更多详情。