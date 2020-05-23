新马救护车接力送回乡 癌妇与父团聚后离世

（早报讯）女会计癌症末期，通过新马救护车接力回返马国，与父亲团聚2小时后，含笑离世。

《新明日报》昨天（5月22日）报道，狮城会计部主管唐丽娟（46岁）患子宫颈癌七年，近日病情恶化，却因心系马国老父，决定在阻断措施期间，坐救护车回返家乡峇株巴辖，与家人团聚。

唐丽娟的表妹罗佩珍（45岁，客服人员）今早受访时表示，表姐于昨午4时左右在家安详离世。“当时姨丈、表妹等8名家人都陪同在表姐床边。表姐在家里度过了最后两三个小时，家人都很伤心。”

她说，表姐去世时嘴角微笑，安详离世，相信是已完成回家心愿，感到安慰。

“医生让表姐出院时，其实都嘱咐家人做好心理准备。”

罗佩珍表示，表姐前天下午4时抵达峇株巴辖一家医院，经医生许可，昨天在她姨丈与表妹陪同下出院，于下午2时回到家中。

“表姐当时已是半昏迷状态，回到家里时需插入呼吸管，非常虚弱。”

她难掩悲伤地表示，昨天用视频通话见表姐最后一面，当时表姐眼睛已睁不开，但眼皮有微动反应。

“我人在本地，另一个表弟也在本地工作，无法及时回国奔丧，非常难受。”

根据报道，唐丽娟于2013年患上子宫颈癌，切除子宫与癌细胞手术后，通过化疗控制病情。岂料，她的癌症复发，病情随后恶化，无法自理，视力受损、肾功能退化、气喘如虚，无法如常说话，惟意识清醒。