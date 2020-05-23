装搓手液塑料瓶 遭恶作剧倒入黄液

（早报讯）装着消毒搓手液的塑料瓶，疑被人倒入不明黄色液体，网民一度怀疑是尿液！

居民后来澄清，表示电梯里没有尿骚味，地上又留下绿茶饮料瓶，因此相信黄色液体很可能是绿茶，怀疑有人恶作剧。

疫情爆发以来，我国许多电梯内都提供了消毒搓手液，让居民在按了电梯按钮的第一时间及时消毒。

前天（5月21日），一名罗姓网友在面簿贴文，文里附上了一张照片，显示一架电梯内的消毒搓手液瓶，竟装着黄澄澄的不明液体，电梯地板则留下一个绿茶瓶子，深黄色液体也洒了一地，相当狼藉。

事故发生前天早上10点45左右，地点在兀兰50通道第895D的多层停车场电梯。罗先生要出门上班，一踏进电梯马上察觉异样。据他观察，电梯没有闭路电视，进出停车场的人又少，要找出罪魁祸首有一定难度。

照片上网后引起讨论，网友纷纷猜测，瓶中深黄色的液体是尿液。但罗先生后来解释说，被装进塑料瓶里的应该是绿茶饮料，因为他拍到照片里，地板就留下一个绿茶饮料瓶，绿茶洒在地上，电梯里也没有尿骚味。

大部分的网友说，洗手液是清洁卫生用品，这类恶作剧行为是恶意污染，也会造成大家的心理负担。评论中有好几人都说，今后不敢再用电梯里的消毒搓手液。

罗先生后来又说：“电梯不大，如果是尿，应该会有尿骚味，当时我完全没有闻到，所以我相信里面装的是绿茶饮料。”