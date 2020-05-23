又有骗子假冒昇菘 发短信称送125元礼券

（早报讯）又有骗子近日假冒昇菘超市名义发出短信，称该公司在疫情期间，公众只要点击链接和填写问卷，就能获得125元购物礼券。昇菘超市澄清，短信并非昇菘发送，并提醒公众不要上当。

《联合晚报》昨天（5月22日）接获通报，指有不少公众通过Whatsapp收到署名昇菘超市的转发短信，称该公司在疫情期间会给每人送出125元的购物礼券。

短信中写道：“昇菘和国家站在同一阵线！我们将送给每人125元的购物礼券，只要点击下面的链接就能免费获得。”

然而，当公众点击链接后就会来到一个制作粗糙的网站，网站上刊登一张超市门口的照片，称剩下674张礼券待领取，并要求访客填写问卷。

问卷上的问题包括询问访客是否曾到昇菘超市购物，是否觉得昇菘超市是最棒的超市，以及是否会推荐超市给亲友。

然而当访客填写了所有信息后，网站却会要求访客通过Whatsapp转发信息给20名朋友才能获得礼券，甚至附上一些自称获得礼券的面簿贴文的截图。

对于网上流传的短信，昇菘超市在面簿上和网站上澄清，短信并非来自昇菘超市，网站实为钓鱼网站。昇菘因此呼吁公众：“别上当，更别将短信发给朋友！”

根据超市网站和面簿的内容，这已经是过去一个月里面骗子第三次冒用超市的名义发出钓鱼网站的链接，企图欺骗公众。

昇菘也表示如果有任何疑问，公众可在办公时间拨打6895-1888、电邮或向分店经理查询，公众也可以浏览网络安全意识联盟以获得网络安全贴士。