副总理王瑞杰向邻国领导人献上开斋节祝福

（早报讯）过去几天，副总理兼财政部长王瑞杰向邻国文莱、印度尼西亚和马来西亚的政治领导人献上开斋节祝福，并就冠病疫情与他们进行讨论。

明天是开斋节。王瑞杰今午在面簿贴文中指出，他过去几天已个别向文莱王储兼首相署高级部长比拉赫（Al- Muhtadee Billah）、印尼副总统马洛夫（KH. Ma'ruf Amin）、马来西亚国际贸易与工业部高级部长阿兹敏、印尼财政部长慕燕妮（Sri Mulyani Indrawati）、文莱首相署部长兼财政与经济部第二部长刘光明（Amin Liew），以及文莱初级资源与旅游部长阿里（Ali Apong）传达开斋节祝福。

王瑞杰指出，他和各国领袖也就冠病疫情对各国社会和经济产的生重大影响，以及各地为保护人民所采取的措施进行讨论。

同新加坡一样，这些与我国关系最紧密的邻国，今年也将在特殊情况下庆祝开斋节。王瑞杰提到，这些区域领袖在谈话中向他表示，各地回教社群都能理解政府采取防疫措施的必要性，并且从容应对，“最重要的是，能发扬相互关怀和相互支持的精神”。

王瑞杰说：“冠病是影响全世界的大流行病，全球合作至关重要。世界各国与人民对内须继续保持团结，对外加强合作。”

王瑞杰也祝福本地和全球回教徒开斋节快乐。