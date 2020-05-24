国大计划8月开放校园 4万师生职员分5区活动

（早报讯）新加坡国立大学计划在今年8月的新学年开放校园，4万师生和职员将分成五个区，只能在各自的区内上课活动。

据《海峡时报星期刊》报道，国大校园将化为五个区域，以降低学生们的互动，在各院系的学生只能在指定的区域内进行所有活动，包括上课及用餐。

学生若需离开指定区域，修读跨学科的课程则将通过网上学习上课。

在开学计划里，国大校园将分为五个区域，有4万人的国大肯特岗校园将化为三个区域，其他两区则分别是，国大武吉知马校园及国大欧南校园学园。

此外，国大各宿舍也将同样被分区，这也意味着国大1万5000名居住在宿舍里的学生，将只能与同区上课的学生居住。

较多人的课程也将透过网上进行，校园在任何一天也将有少过半数的学生上课。

国大校长陈永财教授说：“我们明白为学生提供一个有活力的校园体验是很有价值的，我们也确保这是以安全细心的方式进行，安全距离、量体温、接触追踪等措施都在校园按阶段开放时实施。”

国大高级常务副校长兼教务长何德华教授说，即使校园内的学生人数，因一些课程转到网上进行而减半，但仍需确保学生待在特定区域。

对于划分宿舍他说：“如果我们把校园分区，却允许他们在宿舍里混在一起，那就辜负了分区的意义了。”