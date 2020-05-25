助癌末女经理返新 众筹善款已逾20万

（早报讯）患乳癌女经理滞留美国，截至今午为她进行的网络众筹已筹获20万元，但距离33万元的救护飞机费用仍欠不少。女经理的二姐受访时称若真的筹不够钱，她会不惜变卖自己的房子，都要把妹妹接回来治疗。

《联合晚报》昨天（5月24日）报道，42岁女经理刘美玉在今年2月远赴美国纽约探望友人，并打算在那里长居，但这段期间她突然感到身体不适，入院检查后于4月中被诊断患上第四期乳癌，癌细胞已扩散到骨头和肺部。

由于冠病疫情影响全球航空业，如要回来新加坡，女经理必须搭乘救护飞机，而安排救护飞机则需33万新元，因此家人前天在募捐平台GiveAsia发起众筹活动，希望尽快筹款款项接她回国治疗。

女经理的二姐刘玉兰（46岁）今早受访时说，美国院方已将妹妹的医疗报告传来新加坡，妹妹的肺部目前积水，病情恶化，健康每况愈下，得服用吗啡止痛，只能以喝液体的方式进食。

据她了解，妹妹出发前没有购买旅游保险，也没任何医疗保险，当初妹妹患病时隐瞒家人，在美国接受治疗的费用都是妹妹的积蓄，现在积蓄也只剩下几千元。

“她目前在新泽西州的Saint Michael’s Medical Centre住院，美国院方通过慈善组织帮忙妹妹付医药费，昨天我向护士询问妹妹的情况，妹妹现在虚弱得无法说话，连发简讯也不能，昏昏沉沉，每六小时需要服用吗啡止痛，医生也说妹妹现在一个人，所以也陷入忧郁，我们都很心痛。”

报道出街后，目前众筹平台截至中午已筹获超过20万元，家人非常感谢善心人士伸出援手。

虽然如此，但距离33万元的筹款目标仍有一段距离，如今分秒必争。“我和大姐和小妹都想帮忙筹钱，如果真的筹不够钱，我可能得卖掉自己独居的四房式组屋来凑钱了。”