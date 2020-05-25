被霸住房客气到心脏病发 阿嫲出院后不敢回家

（早报讯）被女房客气到心脏病爆发，阿嫲出院后有家不敢回，不时追问儿子“她们搬走了吗？”

阿嫲更亲口告诉《联合晚报》，老家承载了她大半辈子的回忆，如今有家归不得，她比谁都难受。

《联合晚报》日前报道，75岁阿嫲梁女士，三年前先后将四房式组屋的其中两间房间，出租给两名来自香港的女房客，分别是宗教场合认识的女教友，和女教友介绍的一名女学生。女学生搬进来不久，阿嫲就因为受不了而要她搬走，没想到女教友也开始“变样”，感觉跟女学生联手似的，处处跟阿嫲过不去，让阿嫲饱受精神压力。

去年12月，梁女士就要两人都搬走，可是两人赖到现在都还没搬，上周二（19日）更因冷气坏要找人修，把阿嫲老人家气到心脏病爆发入院，紧急动了心脏手术。为此，梁女士的儿子叶先生拨电报警。

阿嫲入院动手术后，于前天（23日）下午出院，但她却因为担心家里的女房客而不敢回家，暂时搬到儿子家住。

《联合晚报》昨天（5月24日）也跟阿嫲联系上，让她亲口绘述了事发当天发生的事。

阿嫲表示，心脏病爆发当天，两个女房客因为冷气坏找她“兴师问罪”，她气到突然感觉不舒服，喘不过气。两人见她捂住胸口、上气不接下气的辛苦样时，非但没上前帮忙，还继续冷言冷语伤害她，她只好立刻打给儿子求助。

她哽咽说：“那房子我住了30几年，有我全家人的生活点滴，有很多美好的回忆，我跟房子是有感情的，那是我的房子，我很想回家，却因为外人回不得，很难过。”

阿嫲的媳妇说，事件让家婆留下阴影，不敢回家，还频频追问家人两名女房客搬走了没。

“家婆显然受到惊吓，我们得不断安抚她，医生说她必须动第二次手术在心脏植入起搏器（pace maker）调整心律，两周后会复诊时再决定手术日期。”