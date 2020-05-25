保住和创造工作岗位将是第四份抗疫预算案重点

（早报讯）保住和创造工作岗位将是第四份抗疫预算案的重点。

副总理兼财政部长王瑞杰今午在面簿发文指出这点。他说，明天宣布的第四份预算案将把焦点放在工作。他说，尽管雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）协助许多雇主留住员工，但仍有许多人失业，也有一些人担心自己被裁，尤其是四五十岁的中年人士。

他因此承诺，将通过预算案协助国人将焦虑转化为行动。这包括支持在职人员提高技能、为求职人员创造新的工作机会，以及为今年完成大专教育者提供实习机会等。

除此之外，预算案也将为社会机构提供额外支持，以便它们能在冠病肆虐期间，继续帮助弱势群体，更好地动员国人贡献自己的时间和金钱。

哈莉玛总统已原则上同意动用国家储备，资助这份预算案。王瑞杰说，决定动用储备金并非易事，而是经过了长期且认真的思虑。

他强调，与冠病的抗争远未结束，我国必须继续为医疗保健体系和前线人员提供足够资源。随着我国分阶段重新开放经济，政府也将继续支持企业，尤其是那些无法立即开业的商家。

第四份预算案反映我国的坚毅特质（Fortitude）。王瑞杰说，这是我国先辈在逆境中所展现的精神，他希望这一代人也能在逆境中抱持勇气，适应挑战并变得更强大。