小印度蔬果超市人潮“失控” 两家各被罚千元

（早报讯）“人气”蔬果超市门庭若市！负责人坦言虽疫情当前加强防范措施，无奈有时人潮仍“失控”，新加坡旅游局证实两家超市各遭罚款1000元。

《新明日报》接获读者盖瑞（45岁，经理）的通报指，小印度南洛街出现五六名人力部执法人员，逐一到附近商店排查。

“我看见他们要求顾客保持安全距离，又进入商店检查，前后待上两小时。”

记者上周六抵达现场已不见执法人员的踪影，但发现有三间商店生意好，其中两家蔬果超市更是大排长龙，店内也不时出现公众摩肩接踵的现象。

附近一餐馆职员纳蒂亚（27岁）透露，这一带人潮多，人群早在阻断措施实施前受到关注，并常有多名执法人员到场巡逻，确保商店遵守条例。

她指这三家商店口碑好，材料质量好，因此顾客络绎不绝，他们餐馆使用的部分干粮也是从那里购买。

其中两家蔬果超市因违反安全距离而被罚款，Komalas VegeMart的负责人姗蒂（31岁）透露他们将店内人数控制在15人，并确保顾客在排队付款和其他顾客保持1米的安全距离。她坦言疫情暴发初期，顾客争先恐后前来抢购，导致局面一度失控，因此在4月曾因违例被罚款。

但随着顾客的安全意识增加，人潮更容易控制，虽会碰见不愿戴口罩的顾客，或人群过多的现象，但他们也尽力确保所有顾客遵从条例。

另一家商店Chennai&Trading超市的主管妮拉扎提（46岁）也坦言，控制人潮是一大难题，心有余而力不足，4月份也曾为此支付罚款。

新加坡旅游局受询时指出，他们的执法人员每日在小印度、牛车水和乌节路进行两次检查，并证实上述两家超市都曾被罚款1000元。