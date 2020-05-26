贩卖机扫描身份证 15秒领改良版口罩

（早报讯）布莱德岭居民谢江汉（73岁）今早（5月26日）带着身份证，到住家附近民众俱乐部的自动贩卖机选择成人尺寸口罩并扫描身份证后，在15秒内免费领到了改良版口罩。

从今天起，所有本地居民，包括女佣、住在客工宿舍外的客工和住在宿舍里的外籍学生，都可到设在各民众俱乐部的自动贩卖机领取口罩。政府共准备了大约600万个口罩，每名居民可领取一个。

布莱德岭民众俱乐部今天早上10时启动口罩分发活动，现场设置了五台自动贩卖机，公众加入领取口罩的队伍前，须测量体温，排队时也要保持一米的安全距离。

谢江汉受访时指出，他早前通过新闻报道得知分发口罩活动今天开跑，早上到附近买了早餐后就顺道到布莱德岭民众俱乐部领取口罩。

他透露，之前派发的布口罩尺寸较小，戴上后紧贴着鼻子较难呼吸，因此他外出的时候比较喜欢戴一次性口罩。

谢江汉试戴改良版的口罩后认为新款口罩比上一款舒适，他说：“口罩中间的缝线比较挺，布料不会紧贴着鼻子，比较容易呼吸，摸起来也蛮舒服的。”

“不过我只戴了一下子，要戴久一点才能决定适不适用。”

陈贵妹（68岁，家庭主妇）较喜欢戴布质口罩，不过她也同意上次发放的口罩较紧，她出门的时候一般会戴邻居送给她的自制布口罩。

她说：“多几个口罩很好，可以一直换洗。这个新口罩过滤细菌的效果好像比较好，我去人多的地方可以戴。”

从即日起至6月14日，所有民众俱乐部的自动贩卖机将24小时运作，方便居民领取口罩。

所有民众俱乐部和居民委员会在6月1日前，也会在上午10时至傍晚6时之间设置柜台，让不便使用自动贩卖机的公众领取口罩。