居家通知期间两次外出 六旬男买鸡饭被逮

（早报讯）男子在履行居家通知时两次外出，一次到移民与关卡局大楼打算更换地址，第二次外出买鸡饭时被肃毒局人员逮个正着。

被告是60岁的扎哈里（译音），面对两项触犯传染病（冠病19居家令）条例2020的控状。

据案情显示，被告于4月1日从印尼峇淡岛抵达新加坡，应在4月1日至15日期间履行14天的居家通知。

他称在抵达新加坡前，通过印尼朋友的帮忙，在网上填写健康申报表格。朋友根据被告的身份证，将被告侄儿位于宏茂桥的住址，写为被告的住址。

被告其实不住在宏茂桥，而是住在桥北路一带。他在发现错误后，于上个月2日到移民与关卡局大楼打算更换地址。

被告住家离移民与关卡局大楼仅5分钟路程，他没有戴口罩就出门，移民与关卡局人员知道被告在履行居家通知后，建议他立即回家。

上个月8日下午4时40分，肃毒局人员在桥北路一带的停车场将被告逮捕。他们发现被告擅自离开住家，步行到布业中心（Textile Center）的咖啡店买鸡饭和饮料，然后在住家附近的杂货店买烟。

控方在陈词时说，被告外出到住家附近地点，距离不算很远，加上被告是第一次触犯该条例，也没有在网上炫耀自己犯罪，求法官判他罚款5000元。

被告求情时说自己每天需带母亲去洗肾，因此不能坐牢，希望能将案件展期一周，因为叔叔这周便会把钱交给他。

法官将案件展至下个月3日下判。