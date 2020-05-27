柔佛警方与中央肃毒局联合捣毁一贩毒团伙 逮捕30男女

（早报讯）马来西亚柔佛州警方与新加坡中央肃毒局联合执法，捣破由贩毒集团佯装的快递公司，同时揭发一家专门制作爱他死药丸的制毒实验室，逮捕了30名男女嫌犯，其中包括新加坡籍头目。目前，警方仍在全力追捕几名在逃嫌犯。

《星洲日报》报道，柔州总警长阿育汉今日（27日）召开新闻发布会时指出，柔州毒品罪案调查组于本月15日（星期五）在士乃区，捣破了这家由贩毒集团设立的快递公司；集团主要是将毒品运至新加坡市场售卖。

接着，警方连续展开33次的突击执法行动，至本月22日共逮捕30名年龄介于18至60岁的男女嫌犯，包括15名本地男子、10名本地女子、1名印尼籍男子、1名印尼籍女子、1名缅甸女子及2名新加坡籍男子。该集团的头目，为两名被捕新加坡男子的其中一人。

阿育汉表示，两名被捕的新加坡籍男子为新加坡毒品案的通缉犯，他们在柔佛州设立快递公司，并将毒品运至新加坡。

“上述33次的突击行动分别在新山、至达城、古来及居銮展开，而该制毒实验室位于乌鲁地南，主要炼制爱他死药丸。”

他说，被逮捕的嫌犯中，12人对安非他命（Methamphetamine）、苯二氮平类药（Benzodiazepine）及K他命（Ketamine）的毒品检测中，呈阳性反应。

他透露，警方在这次的行动中共起获103万2026令吉60仙的毒品与财物。

“警方在行动中起获的毒品为：8.4公斤的冰毒（Syabu）、1299.59克的K他命（Ketamine）、105克的爱他死粉末、1430颗爱他死药丸、108颗五仔丸（Erimin 5）及6.10克大麻（Ganja），市值为57万9659令吉50仙。”

他表示，警方在贩毒集团的一个小型的制毒实验室中，充公2台药丸制造机、1台封口机、1台磨碎机、1台加热器、46个铁制模具、82支铁质穿孔器。

此外，他透露，警方更充公3个分别为3人所有的本地银行户头，相信为存入售卖毒品所得，户头共存有8万5616令吉13仙。

“其余的赃物，还有9辆价值为29万3000令吉的轿车、6000令吉的电单车、6万2447令吉现金、100块新币。”