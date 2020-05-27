多个工商组织吁政府谨慎制定客工政策

（早报讯）当严峻的冠病疫情激起新加坡社会反思对外来劳动力的依赖时，代表本地数万家各领域企业的多个重量级工商组织，今天同时发表声明，强力维护客工对我国经济发展的重要性，并呼吁政府下来在制定客工政策时谨慎思量。

经协调，八个商会、公会和行会，今天透过个别或联合文告，就愈发受到舆论关注的客工议题，向政府和国人喊话。它们是：新加坡石油化工企业协会（ASPRI）、新加坡制造商总会、新加坡海事工业商会（ASMI）、新加坡中华总商会（SCCCI）、新加坡印度商会（SICCI）、新加坡马来商会（SMCCI）、新加坡建筑专业联盟（STAS），以及新加坡建筑商公会（SCAL）。

自从冠病疫情在本地客工宿舍大面积暴发以来，宿舍里拥挤的居住环境，以及欠佳的卫生条件都引发社会关注，不少民众开始质疑政府和企业长期忽视这个弱势群体，要求决策者检讨我国客工政策的声浪也逐渐增强。好些社会和经济学者就呼吁政府在疫情后重整我国经济结构，减少对外来密集劳动力的依赖。

然而，多个工商组织今天反驳称，我国工作环境佳、雇主信誉好、住宿条件优，客工的待遇并不差。尤其在疫情期间，客工不但持续支薪，也能得到妥善的医疗照顾，与雇主发生纠纷时更可透过多个管道求助。它们也强调，减少客工人数将冲击我国经济发展，并影响居民就业。

中华总商会、马来商会和印度商会在联合文告中说，与大多数国家不同的是，新加坡是个老龄化社会，“没有一个可提供劳动力的腹地”，客工因此担起许多低端工作，让绝大多数的新加坡人有机会从事专业人员、经理、执行员与技师（PMET）的职业。“因此，我们呼吁政府和国人谨慎思考客工政策的下一步。”