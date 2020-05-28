53岁男被控 阻断期非法提供拼车服务

（早报讯）53岁男子在病毒阻断措施实行期间非法提供拼车服务，今早（5月28日）被控上国家法院。

《联合晚报》早前报道，陆路交通管理局早前在多个地点展开执法行动，取缔在病毒阻断措施实行期间继续提供拼车服务的人士。一名司机在上个月22日于杨厝港路被发现违反规定；另一名司机则在上个月23日于汉地路（Handy Road）被抄牌。

在汉地路被抄牌的是53岁的黄江发（译音），今早在国家法院被控。他面对三项控状，包括抵触一项公路交通法令、一项汽车法令以及一项冠病19（临时措施）法令。

控状指出，他上个月23日早上10时45分左右，开着车子在汉地路，并在没得到批准的情况下使用该轿车提供拼车服务。由于是在病毒阻断措施期间，被告也因没有合理理由情况下出门，也触犯了冠病19（临时措施）法令。

被告所触犯的公路交通法令一旦罪成，可面对最高3000元罚款，或坐牢不超过六个月，或两者兼施。在没有第三方车险的情况下抵触汽车法令，被告可面对最高1000元罚款，坐牢不超过三个月或两者兼施。

至于冠病19（临时措施）法令，违例者可面对最高1万元的罚款，坐牢不超过六个月或两者兼施。

被告今早庭上表示有意认罪，案件展期至6月5日让他出庭认罪。