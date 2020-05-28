两帮人马谈判准备火拼 12青年遭警围捕

（早报讯）12名青年涉及在阻断措施期间外出聚集谈判，有些还带刀赴会，结果其中11人昨天被控上法庭，包括一名17岁少女。

涉案的少女朱贝尔（洋名Phoebe）面对两项控状，指她在这个月25日晚上11时10分，于文礼坊（Boon Lay Place）第221座组屋，在没有合理的理由下，与陈伟豪（17岁）、王俊逸（18岁）、施万福（17岁）、陈杰罗（17岁）、潘志全（18岁）、以及梁伟志（16岁）见面，然后一同去参加谈判，触犯了冠病19（临时措施）法令。

警方受询证实这起持危险武器蓄意伤人事件，一名20岁的男子在清醒下送往陈笃生医院。初步调查，嫌凶与受害者相识。目前案件还在调查中。

另一项则是非法集会的控状，指这7名嫌犯当中有人带刀去谈判，目的是要伤害敌对的林赛尔斯（17岁）、林赛斯（19岁）、徐胜凯（18岁）、林齐轩（18岁）和莫哈默祖法迪。

除了莫哈默祖法迪之外，所有涉案的11名青年昨天都被控上法庭。

11名被告面对相同的控状，案展下个月17日过堂。

除此之外，梁伟志、陈伟豪、陈杰罗和施万福，还面对另一项纠众闹事的控状，指他们在今年3月12日晚上7时52分，于文礼巴士转换站围殴3名青年。（人名译音）