NTS被列为假信息源

（早报讯）指责我国政府透过假信息法令打压言论的面簿网页“National Times Singapore”（简称NTS），今天起被官方列为假信息源。

通讯及新闻部昨晚发文告指出，通讯及新闻部长易华仁透过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA），公告NTS为假信息源（Declared Online Location）。公告今天生效。

文告指出，NTS于本月15日发表的一篇贴文中散播多个虚假消息，而POFMA办事处已针对其中至少三个发出更正指示。

NTS是由移民澳大利亚的陈智祥经营，他也是时政网站Singapore States Times的主编。由于多次散播虚假消息，且屡次不理更正指示，他管理的三个网站面簿页和个人面簿页，均在过去四个月被列为假消息源，其中一个更已被令屏蔽。

文告说：“最近几个月来，陈智祥创建和经营的面簿页面，试图以牺牲新加坡人和我们的社会权益为代价，利用虚假消息来换取金钱利益。”

根据POFMA，任何在六个月内刊登至少三则不同假消息，并接到当局更正指示等要求的网站，必须刊登声明说明自己被列为假信息源。陈智祥也不得以经营NTS来获利。

文告指出，陈智祥和他经营的页面迄今均未依循POFMA的要求，进行任何更正或刊登假信息源声明。