空姐机长姐弟停飞 改当安全距离大使

（早报讯）都在航空公司任职的姐弟因冠病疫情停飞，双双成为安全距离大使，期间曾协助卫生部取缔一家违例营业的医美诊所。

在胜安航空（SilkAir）担任九年机长的陈柏钢（38岁）于三周前与姐姐一同加入卫生部安全距离大使的行列，一次执行任务途中经过一家医美诊所，诊所人员看到他们时躲躲闪闪，放任顾客在门外，甚至将灯都关闭。

这本不是两人的管辖范围，但该诊所行径怪异引起他们怀疑，于是将此事报给卫生部跟进，后来才发现该诊所违例营业。

陈柏钢接受《新明日报》访问时说，据他个人观察，大部分诊所都遵守卫生部的安全措施要求，不过，有一些诊所面临实际操作难题，包括不谙科技的资深医生或部分中药诊所，一些则对政府推行使用的SafeEntry访问者管理系统存疑。

陈柏钢运用了机组人员在客服培训中所学，落实到安全距离大使工作中，除了监管医疗诊所的安全距离措施到位，也协助诊所妥善使用SafeEntry访问者管理系统和“合力追踪”（TraceTogether）应用程序，提高诊所对现有措施的了解，并帮助他们解决实际操作上的难题等。

陈柏钢受疫情影响于3月中旬停飞，并说：“停飞对于机组人员来说自然有些沮丧，这是我着陆最久的一段时间，初期会在家中做些烘焙。但我希望能做一些力所能及、有意义的事，也希望能借此时机回馈社会。”

陈柏钢于是决定加入卫生部安全距离大使的行列，碰巧在酷航担任空姐的姐姐也有此想法，于是在他“怂恿”之下，二人组成“姐弟档”，负责监管乌节路一带的牙科和私人医生诊所。“我希望我们所帮到的不仅仅是当下，而是让诊所能够长远地，甚至是下来一两个月都受用。”

陈柏钢说，机长作为机组人员的领头人物，除了负责飞行安全，往往都是在机舱内“发号施令”。成为安全距离大使让他真正意义上踏出机舱，与公众面对面。

“最大的不同在于，我没有发号施令的‘特权’，我只能去建议。”陈柏钢表示，与人打交道是一项技巧，有了此次经历，希望能将这些技巧都带回到岗位当中。

下周一将是陈柏钢和姐姐执行任务的最后一天，陈柏钢表示，希望之后能加入其他义工行列。