监狱署验出三名囚犯确诊冠病

（早报讯）新加坡监狱署为新囚犯安排分开居住，并进行冠病检测时，迅速发现发现三名囚犯确诊，并将他们送往隔离治疗。一名在监狱工作的第三方医疗服务机构的护士也同样确诊。不过，四起病例并没有任何关联，其中三人已康复，没有其他人因此受到感染。

自疫情暴发以来，监狱署已采取额外的预防措施，包括让所有新囚犯在入狱时，先与其他囚犯隔开居住14天，接受观察。

病毒阻断措施生效后，监狱进一步加强措施，包括分发可重用口罩，而囚犯现在在狱所内活动时，时刻都须戴上口罩。监狱也加强对职员的保护，除了量体温和分发防护装备，前线人员也实施分组值班，非前线人员则被安排尽可能在家办公。

对于监狱内的最新情况，监狱署发言人回复zaobao.sg询问时说：“截至5月28日，一共有三名囚犯和一名在监狱工作的第三方医疗服务机构护士确诊染病。这四起病例并没有关联。”

发言人说，三名囚犯都是新入狱，他们是在分开居住期间接受拭子测试后时确诊。“他们之后立刻被安排到另外一个狱所接受隔离治疗，其中两人已康复，另外一人情况良好。”

至于确诊的护士，也已康复回到工作岗位。发言人强调，并没有其他人因为这四人受到感染。

监狱署在病毒阻断措施期间，也暂停让家属探监，但安排囚犯家属在期间通过电话或是书信和电子信件（e-letters），与囚犯保持联系。

发言人说：“囚犯和家属在4月间互通的电子信件，和3月份相比增加了40%。”

根据《联合早报》去年12月的报道，电子信件计划自去年7月1日开始实行以来，囚犯和亲属每月平均互通约5万7000封电子信件。

虽然阻断措施将在下个月1日结束，但监狱署将保留目前所采取的预防措施，并谨慎地慢慢解除。

“家属探监和囚犯参与的面对面活动不会立即恢复，我们将依据社区情况，循序渐进地恢复这些活动。至于一些重要的改造活动，则可能在实施安全距离措施的前提下恢复。”

监狱署发言人强调，当局致力于确保所有囚犯的安全及健康，并将继续观察一直在变化的疫情情况，调整措施。

虽然阻断措施将在下个月1日结束，但监狱署将保留目前所采取的预防措施，并谨慎地慢慢解除。

“家属探监和囚犯参与的面对面活动不会立即恢复，我们将依据社区情况，循序渐进地恢复这些活动。至于一些重要的改造活动，则可能在实施安全距离措施的前提下恢复。”

监狱署发言人强调，当局致力于确保所有囚犯的安全及健康，并将继续观察一直在变化的疫情情况，调整措施。