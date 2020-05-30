探险家邱瑞昭 环岛骑行为客工筹款

（早报讯）第一个登上珠穆朗玛峰的新加坡探险家邱瑞昭再挑战极限，半个月内环岛骑行八圈共计1088公里，为客工筹款。

1998年，邱瑞昭曾代表新加坡登上世界最高峰——珠穆朗玛峰。他也由此开启了全职探险生涯，成为一名登山向导。

由于疫情的关系，这名探险家的工作也暂停了。但他决定再挑战极限，在本月14日至6月1日之间环岛骑行八次，总计1088公里，为客工筹款。

现年已55岁的他接受《新明日报》访问时表示，原本打算趁居家时间运动，经由朋友介绍，了解了客工援助组织ItsRainingRaincoats，便决定边运动边做善事。

他透露自己骑行新加坡一圈需要约六小时，他每隔一两天就会环岛一次,目前已完成七次，今日会完成最后一次环岛骑行。

“新加坡的路还算平坦好骑行，我也很幸运从来没遇到下雨。我一般从位于榜鹅的住家开始，逆时针环岛骑行，每次骑行136公里。”

他所募得的款项将用于为客工购买数据卡和基本物品。截至本月29日晚，他已筹得超过1万3000元。邱瑞昭说：“我要感谢所有捐赠者的慷慨援助，有大家的支持，这个募捐活动才能成功。”

他透露自己也曾是马来西亚来新加坡的“外籍员工”，因此感同身受在他乡工作，举目无亲的经历。

邱瑞昭1987年从马来西亚来到新加坡从事IT工作，当时他23岁，刚从学校毕业就到异国他乡工作，没有朋友，也很孤单。因此他能体会客工的辛苦。

1999年时，他成为新加坡公民，如今有能力便希望帮助客工。