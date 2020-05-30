大树藏五铁罐养蚊 议员要揪藏罐人

（早报讯）后港组屋附近一棵大树上有人藏铁罐，导致蚊子滋生，议员方荣发呼吁居民齐揪出罪魁祸首，交由市镇会开罚。

后港单选区议员方荣发昨日在面簿发帖透露，有人在后港7道的树木中藏铁罐，这些铁罐藏在树枝之间，且里面有蚊子滋生。

他的帖子写道，这些树木位于后港第341座组屋和第351座组屋之间的公园小径上。

他表示，在大家团结一心对抗冠病时，出现这样的行为令他心痛。“疫情已经让市镇会职员和清洁工很忙碌，他们也确保后港的骨痛热症病例不多。”

受访居民表示担心滋生伊蚊，希望市镇会安装电眼和多清查。

居民阿卡拉（54岁，保安）居住在附近20年，第一次听到这样的事。他希望市镇会可以安装电眼和更经常地检查来防止这样的事。“最近听说骨痛热症病例有所增加，当然会担心。”

邱先生（66岁，退休）则表示，相信可能是有人乱丢垃圾，而不是故意为之，若被抓到应该进行教育。“现在有疫情，他这样的行为若导致我们这样的老人同时患上骨痛热症和冠病，那么后果可能更严重。”

居住在附近的蔡女士说，曾因儿孙们常常被蚊子咬而去投诉过，没想到有人会这样做。

环境局回复《新明日报》询问时表示，严肃看待任何导致蚊虫滋生的行为，目前正和相关单位包括阿裕尼-后港市镇会合作进行调查，一旦发现是恶意行为，将对相关人士采取严厉执法行动。