经发局今年首四个月吸引130亿元投资承诺

（早报讯）新加坡经济发展局今年首四个月已经吸引到130亿元的投资承诺，超出全年80亿元至100亿元的预期。

贸工部长陈振声周六（30日）上午接受本地媒体网上采访时指出，这些投资有一部分来自电子业和资讯通讯领域，未来几年将为国人创造数千个就业机会。

他说：“这显示许多主要投资者和企业对我国经济继续保有信心……新加坡在眼前的危机中也被人们视为人才和知识产权的避风港。”

陈振声指出，许多大型跨国公司在这段艰难时期中仍继续招聘，其中包括打算在未来几年增聘1500人的美国电脑记忆与数据储存设备制造商美光科技（Micron）；电商平台Lazada和虾皮（Shopee）也在本地寻找数据分析、业务开发和产品开发人才。

为了应付2019冠状病毒疾病测试盒需求的增加，高科技仪器公司赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）也在本地增聘制造技术员、现场服务工程师，以及质量保证、质量控制、采购等部门的人员。

陈振声也说，保持开放、互通性以及不实施出口限制，都具有吸引投资的能力，让人们想要在新加坡投资。

“我觉得这也是让我国成为更有吸引力投资地点、让我们从竞争中进一步脱颖而出的原因。”

除了继续吸引外来投资为国人创造更好的就业机会之外，陈振声受访时也指出，我国也会通过提前招聘、提前培训和提前投资等七种战略，帮助每个新加坡人和商家为“新常态”做好准备。