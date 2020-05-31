政府设新办事处 派千名“数码大使”向摊贩与长者推广电子付款

（早报讯）下来全岛小贩中心和湿巴刹将更广泛采用电子付款，政府因此成立新办事处，招募1000名“数码大使”，从各方面协助摊贩和年长者适应电子付款，并要在一年内至少让1万8000名摊贩，即近乎所有摊贩，开通让顾客以QR码付款的选项。

从即日起至明年，这些新聘请的数码大使也必须协助多达10万名年长国人学习数码技能，数目是原来年均目标的十倍。

负担不起手机或数码工具费用的低收入年长者，也可获经济援助。

冠病疫情加快了办公场所的数码转型，政府也希望趁着这个势头，让草根阶层在日常生活中快速适应数码世界。不过，与此同时，通讯及新闻部长易华仁指出，这并不意味年长者下来得有手机或会使用电子付款平台才能到巴刹或小贩中心买东西，但它希望此次的数码化推动能更“深入民间”，年长者自己也能看到使用电子付款的好处，进而推动小贩采纳这种营业模式。

新办事处名为新加坡数码转型办事处（SG Digital Office，简称SDO）。易华仁星期天（5月31日）下午透过视讯答复媒体询问时说：“尤其在疫情时期，有些人也认为现金交易也病毒传播的风险。我们也想趁这个机会让我们的数码大使为长者解答疑问，让他们知道，电子付款可以带给他们很多方便，改善他们的生活。”