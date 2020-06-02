帮阿窿追债抵债 青年认罪

（早报讯）向阿窿借800元被逼还1200元，青年称“走头无路”帮阿窿追债抵债被逮。由于他在阻断措施期间犯案，引起社会关注，照片在社交媒体上流传，让他“彻底醒悟”，认清自己的过错。

《联合晚报》日前报道，今年20岁的蔡俊勇（20岁）上周二（5月26日）被控上法庭，面对八项控状，其中包括三项触犯放贷人法令，以及两项无照驾驶和两项无汽车保险驾驶的罪名，以及一项触犯冠病19（临时措施）法令2020的控状，指他在今年4月9日凌晨12时至清晨6时之间，无故离开位于勿洛水池路的住所，到荷兰巷追债。

他今早在国家法院认罪后，法官下令提交他的青年改造所报告。

庭上揭露，他是全职国民服役人员，在今年3月向名叫“Jasper”的阿窿借了800元，阿窿不久逼他偿还1200元，他无法偿还，为了抵债，答应帮阿窿当跑腿，向另外八名欠债人追债。

他在4月6日至9日之间犯案，在没有执照的情况下租了车，开车到后港、淡滨尼和荷兰巷一带的组屋追债，用脚踏车锁链将三间组屋的铁门上锁，然后在楼梯口写上了“O$P$”以及欠债人的名字。

主控官指出，被告虽然年轻，但罪行非常严重，而且是在阻断措施期间犯下，请求法官下令提交报告，决定他是否适合进入青年改造所。

律师在庭上求情时说，被告没有能力还债，担心他的债务会波及家人，走头无路才会答应当跑腿，请求法官念在他年少无知从轻发落。

律师说，被告因为在阻断措施期间犯案，引起社会热烈的关注，照片在社交媒体上流传，让他“彻底醒悟”，认清自己的过错。