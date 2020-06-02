5男餐厅外喝酒聊天 负责人：已移走桌椅

（早报讯）5名男子聚在餐厅外喝酒聊天，没戴口罩超过一小时，餐厅负责人表示，赶不走人，如今只能移走桌椅。

一名网民昨天在面簿上载3张照片，贴文指在阻断措施期间，竟有人聚会喝酒超过一小时。根据贴文的照片，事件发生在驳船码头一带店屋的餐厅外。两名没戴好口罩的男子坐在桌子旁，另一人则站在一旁聊天。不远处，一名身穿脚踏车骑士制服的洋汉则拿着酒，和另一名男子则在另一张桌子聊天。

记者联络上餐厅经理阿法鲁丁，他受访时表示，脚踏车骑士周日晚上到餐厅打包食物，随后和另一人聊了起来。

“他手上的酒并不是从我们餐厅购买的，应该是从别处带来。骑士来的时候，看上去已有醉意。”

据表示，当时餐厅内有两名职员，发现有人在外喝酒聊天后，曾上前劝告他们离开，对方当时仅回答“OK”，之后却无动于衷。

阿法鲁丁说，餐厅仍可售卖食物甚至是酒，不过仅限打包，不得堂食。他表示，平日一般不会有人在外聚集，周末则较多人，职员看见会上前劝说。

“隔天有当局人员前来餐厅了解情况，我们也如实交代了。”

餐厅经理告诉记者，把桌子放在餐厅外，是为了方便把打包好的食物放在上面，等送餐员前来领取。

他表示，事情发生后已经把这些桌椅移走，如今只能在餐厅内找地方放食物。

他说，餐厅已尽量配合防疫措施，也希望顾客跟公众能合作。