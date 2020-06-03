助迷路女回家 新捷运员工：常有人迷路 已帮过10人

（早报讯）偶遇跑步迷路的女郎，新捷运员工以佳节作为理由，让女大生收下两元助她搭地铁返家。

《新明日报》昨日报道，一名女郎曾欣仪在网络贴文，分享她在身无分文且兜兜转转迷路超过2小时的情况下，得到地铁站员工帮助的故事。

帮助她的地铁站高级助理经理卡哈受访告诉《新明日报》，他加入新捷运已有近5年时间，而在福康宁地铁站任职则约为2年。

他透露，由于该处除了有公园之外，也经常有游客经过，因此不时会遇到前来问路的人。“很多人可能是要去某一个景点，也有一些不熟悉当地路线的运动者，都会向我们问路。”

他指出，在事发当天，一名女郎看起来非常疲惫，因此他在询问对方的住处后，就开始计算返回去的费用。“她必须转换两次地铁线才能到家，于是我就掏出2元让她搭地铁。”他说，起初对方坚持拒收，并称只是想要知道返家的路线，于是他就想出开斋节期间为由，让对方收下他的善意。

卡哈指出，他在这几年里，已经用同样的方式协助超过10个人。他说，他们在给钱后，都不曾期望对方会还钱，但有一些人事后也会特意前来归还。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲指出，新捷运为卡哈的举措感到自豪，因为他付出了更多的努力，来为乘客服务，同时也很高兴能在他人面对问题之际，协助解决困难。