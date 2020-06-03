青年砸铁杯女佣鼻骨折

（早报讯）“开冷气”引纠纷，20岁青年竟朝女佣吐口水，还拿铁杯砸她脸导致鼻骨折，并羞辱她没资格待在本地。

被告黄嘉盛分别面对鲁莽行为危及他人性命并导致他人严重受伤、骚扰和刑事暴力的指控，余项指控交由法官一并考量。

根据案情，受害人是41岁的女佣艾丝塔比罗（音译），案发时在被告所住单位当帮佣。

2018年6月7日晚8时40分，被告嫌太热，让女佣开冷气，对方指冷气已开，但被告称不够冷，女佣最终不情愿地照做，事后把遥控器丢在桌子上。

这一举动让被告十分不满，和女佣发生争吵，纠纷随即愈演愈烈，双方不仅大吼，还互相吐口水。

被告还举起椅子做势要打女佣，指对方只是个穷女佣，根本没资格待在新加坡，令女佣感到害怕。

被告父亲随后劝阻，岂料被告去厨房，拿起一个装着水的铁杯，朝女佣脸砸去。

女佣被砸后嚎啕大哭，称父母都没动手打过她，随后也拿起药瓶和塑料杯“反击”但没砸中被告。她随后被雇主劝阻，并让住在另一单位的女佣报警。

检查显示，女佣左眼和额头局部肿胀和挫伤，鼻骨骨折，食指和眼球也受轻伤。

被告的代表律师求情时表示，双方在事发时互相吐口水、丢东西，被告遭激怒后才犯错，并且二人已互相致歉。

他还指，受害人在菲律宾的年轻女儿怀孕，因此情绪不稳定。控方指该说法没有证据证明，提议评估被告是否适合改造或缓刑。

法官准许，案展至9日下判，被告目前保释在外。