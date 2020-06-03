骗政府一万八牙医判监46周

（早报讯）一年多内骗政府超过1万8000元，36岁牙医今早被判罪成，坐牢46周。

被告张尤金（36岁）面对25项欺骗控状以及30项伪造账目的控状，根据警方发布的文告，被告今早被判坐牢46周。

《联合晚报》去年报道，被告在事发时是Phoenix Dental Surgery的牙医，也是诊所的董事。

案情显示，他在2014年8月和2015年10月之间，25次向政府申请社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS）津贴，并获得3万1583元津贴，而其中1万8618.50元是谎报程序后得到的。

例如，被告在申请津贴时谎称为病人拔牙或补牙，但实际上他并未为病人进行这些程序。牙医谎报的数额介于68.50元至1438.50元。

被告的代表律师李迪能为他求情时说，被告并不是起贪念才会干案，而是为了确保诊所的生意能维持下去，因此恳请法官从轻发落。

李迪能说，被告刚开始经营诊所时，不少病人会向要求他给与免费的护理，理由是邻近牙医诊所都在这样做，被告当时为了确保能与其他诊所竞争而照做，这为诊所带来经济压力。

2015年，被告在马林百列另外开了一所诊所，加上租金和员工薪水，被告每个月的开销超过10万元。最后，为了确保诊所的生意能维持下去，被告才会在申请社保援助计划时谎报更高的数额。（人名译音）