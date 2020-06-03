（早报讯）随着冠病疫情和货源都趋向稳定，职总平价超市放宽限购措施，公众可一次购买更多厕纸、快熟面和罐头等日常用品，蔬菜更是不再设限。

为避免消费者非理性囤货，职总平价超市从2月份开始实施限购措施，并在3月两度收紧措施。鉴于近期疫情趋缓，这项限购措施已开始放宽，让消费者可一次购买更多厕纸、快熟面和罐头。

记者今早走访宏茂桥城内的平价Xtra霸级市场时发现，超市张贴了告示，指每名顾客可购买最多四包厕纸、三包快熟面、五公斤食油、10公斤米、10罐罐装食品、30个的鸡蛋和总值30元的新鲜家禽肉类。

相较于上一次3月27日的调整，消费者现在能一次多买两包厕纸、多买一包快熟面，以及多四罐罐头；当时的限制是两包纸质用品（厕纸、面纸和厨房抹纸等）、两包快熟面、六罐罐头，其他产品限制则相同。另外，当时购买蔬菜也被限制在30元以内。

职总平价当时发文告解释，收紧限购措施是为确保更多顾客能购买到所需日常用品，以及避免有人囤货或转卖给他人的情况发生。所设的购买限制比一般消费者的购买量来得高，并且足够应对一般家庭的日常食物杂货所需。

职总平价合作社总裁谢健平今早受询时证实，平价超市的确随着疫情进展，对所设限购额度做出了相应调整。

疫情暴发初期，本地各超市曾出现多次抢购潮，例如在2月初我国防疫警戒级别上调到橙色，以及3月马来西亚宣布施行实为锁国的行动管制令的时候。