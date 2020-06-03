政府将提修正法案 让中小企业租户免租多达四个月

（早报讯）政府后天将在国会提呈冠状病毒疾病（临时援助措施）（修正）法案，让中小企业免租多达四个月。

律政部今天（6月3日）发文告说，修正条款将为中小企业提供租金减免框架，并加强应冠病疫情无法履行合约义务的企业、机构和个人所获得的援助。

根据拟议修改的条例，政府和商业单位业主将各为租户承担两个月的租金，分别抵消4月和5月，及6月和7月的租金。

法案也将规定，符合条件的商业产业单位中小企业租户必须获得政府承担的两个月租金减免。至于一些业主如果因碰到财务困难而无法承担两个月的租金减免，它们可申请进行评估，并只需为租户承担半额，也就是一个月的减免。

中小企业租户须符合几个条件才能获得业主承担的免租，包括2019年营业额不超过1亿元、今年4月和5月的月均营收比起去年同期下跌超过35%，及租约在今年3月25日前生效。这将涵盖本地绝大多数中小企业。

符合条件的中小企业转租户（sub-tenants）也能从上述措施中获益。

法案也将允许租户以分期付款的方式，偿还欠租。他们可向业主发通知，按商定好的偿还计划，支付2月1日至10月19日间指定的部分累积欠租。

延期支付的欠租不能超过一定的数额，当局也会规定分期付款的偿还期不应超出九个月或剩余租期，视何者更短。分期付款的年息也不能超过3％。