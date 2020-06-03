全国就业理事会召开首次会议

（早报讯）国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼指出，全国就业理事会是我国新成立的“国家队”，成员需共同努力在未来几个月内，以前所未见的规模增加国人工作和培训的机会。

理事会周三（6月3日）召开首次会议。尚达曼认为，理事会面对艰巨的任务，但只要劳资政三方合作伙伴以创新的方式密切合作，目标是能够实现的。

他说：“我们将竭尽所能在公共部门和私人企业中创造就业和培训机会，并尤其关注中年和年长员工。”

副总理兼财政部长王瑞杰日前在国会宣布“坚毅向前”预算案政策时，宣布成立全国就业理事会，统筹监督总值约20亿元的“新心相连”就业与技能配套，为近10万名求着者提供支援。

根据文告，全国就业理事会除了为国人创造就业与培训良机之外，也会推动工作重新设计在企业转型的过程中的有效实践。

除了主席尚达曼和顾问王瑞杰，其他理事包括贸工部长陈振声、环境及水源部长马善高、教育部长王乙康、总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮、通讯及新闻部长易华仁，以及人力部长杨莉明。

全国职工总会会长雷家英、全国职工总会秘书长黄志明以及全国雇主联合会会长叶进国也是理事会成员。

出任理事的也有新加坡电脑学会会长钟玉璇、新加坡制造商总会会长符标熊、新加坡酒店协会第一副会长龚锦福、新加坡工商联合总会理事林明彦、新加坡会计发展局主席马志强、淡马锡国际执行长狄澜（Dilhan Pillay）以及新加坡银行协会会长钱乃骥。