女郎不知何故坠河 公众抛救生圈救人

（早报讯）女郎不知何故坠河，公众及时抛掷救生圈救人。

罗拔申码头昨天（6月3日）傍晚发生坠河事故，一名女郎被人发现在新加坡河河面载浮载沉，惊动不少正在跑步的公众。所幸在千钧一发之际，有人及时找来救生圈丢进水里，女郎及时捉住救生圈，浮在水面上等待救援。

这起事件发生在昨天傍晚6时25分，地点是在罗拔申码头慕宝路（Merbau Road），在位于新加坡河河畔的位置。

《联合晚报》昨日接获热心读者的通报，指看到大批民防部队人员和警员出现在新加坡河边，相信有人坠入河中，救援人员抵达后将一名女子救起。

记者赶到现场后，发现警方仍在现场进行调查。根据目击者提供的照片显示，坠河的是一名年约30岁，身穿运动裤的华族女子。

附近餐馆职员乔瓦尼（28岁）说：“事发时是晚餐高峰期，不少人来打包，外头也有很多人跑步，突然有20多人聚集在河边，说是有人坠河。”

据知，一名公众找到附近的救生圈并且丢向女子，女子也抓住了救生圈，漂浮在河面上，后来被赶抵现场的民防部队人员搭救。

据另一名不愿具名的目击者描述，警方在现场拉起封锁线，女子获救后神情茫然，相信是受到惊吓。

民防部队在受询时证实这起事件，并说有公众在他们抵达前已丢下救生圈，民防部队随后使用梯子将落水女子救起，将她送往新加坡中央医院。