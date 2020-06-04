女箍颈男挥拳殴脸 2男1女夜店打警察

（早报讯）两男一女夜店里围殴警员，女子用手臂箍颈，两男挥数拳打警员脸，三人昨天（6月3日）被判坐牢10个月，一人另外罚款2500元。

《联合晚报》日前报道，林永宏（25岁）、吴俊峰（24岁）及梁尹婷（25岁）被逮捕后，各面对一项蓄意伤害警员的罪名。除此之外，林永宏也面对一项辱骂警员的罪名。

他们被指在2017年11月12日凌晨约4时10分，在圣占姆士发电厂的酒廊Club Envy围殴一名叫陈友权的警曹。

三人都不认罪，声称不知道对方是警员。经由审讯后，三人日前被判罪成，昨天回到国家法院针对刑罚陈词。

庭上日前揭露，林永宏案发时先动手打了穿着便衣的警曹，吴俊峰见状后，原本想要将林永宏拉开，却不知何故也打了警曹的脸。后来，警曹要将两人逮捕，梁尹婷突然从他的后面，用手臂箍住他的颈，然后大声对着两名被告喊：“你们快点跑啊!”

主控官表示，三人的罪行非常严重，警员表明身份后，好言劝他们离开夜店，但是林永宏却在大庭广众下殴打警员。

当警员要将他逮捕时，另外两人却出手阻碍警员办案。主控官认为他们三人都该被判入狱13个月，而林永宏因辱骂警员也必须被判罚款。

林永宏的代表律师求情时说，殴打的过程不到一分钟，警员只是鼻青脸肿得到了几天的病假，伤势不严重，应该被判坐牢六个月就好。主控官反驳律师的说法，指被告们挑战警员的权威企图拒捕，还在其他公众的面前公然对警员动手，即便警员伤势轻微也必须严惩。（人名译音）