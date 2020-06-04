性侵女佣被控 男子向医生称女佣领入屋

（早报讯）被指擅闯组屋单位性侵女佣被控，男子却向精神科医生称是女佣主动要和他做朋友，再领他入屋。

这起案件发生在2017年7月15日下午3时许，地点是东部一带的政府组屋单位里。被告是40岁马克卡莱瓦南（Mark Kalaivanan），他面对8项包括严重性侵、擅闯、非礼、以及冒充警员等控状。受害者是名32岁的印尼籍女佣。

他被指擅闯政府组屋单位，冒称是警察，要女佣交出证件和现金。他在女佣反抗时，非礼对方胸部和大腿，还逼女佣为她口交。被告否认罪行，案件今年1月开审，今早（6月4日）续审，由身为控方证人的心理卫生学院的精神科顾问医生供证。

该医生当时与被告对话四次，被告当时还原事发经过时向医生称，案发前他与亲友在案发附近的组屋楼下喝威士忌与啤酒，过后因为和其中一名朋友起争执而短暂离开，之后见有警员过去检查亲友的身份证。

被告表示，他有案底，不喜欢让警员检查身份证，因此为躲避警方而乘案发组屋电梯到其中一个楼层，再走楼梯下楼。他虽因为酒后感觉兴奋，但步伐稳定，也对周围事物有警觉。

被告称，在下楼时遇受害者，是对方主动和他攀谈，要和他做朋友，之后也引领他到屋内，进屋后女佣并没有锁门。他之后跟着进屋并称：“若我真意图不轨，我就会锁上大门，但我并没有这么做。”

案件6月8日续审。