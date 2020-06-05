已婚男偷拍13年 连亲友都不放过

（早报讯）已婚男13年来到处偷拍妇女，对亲友也不放过，还安装隐藏摄像头，控方痛批被告犯罪规模前所未有。

这名连环偷拍狂是35岁的已婚男，他共面对13项侮辱女性尊严的控状，指他从2003年1月至2016年4月20日，偷拍女性的照片与视频，受害者包括亲友和陌生女郎。

为了保护受害人，法庭谕令媒体不得报道任何或会泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

案情显示，被告在2016年4月13日偷拍女同事更衣，事后谎称外出买饮料，但遭警方识破谎言。

警方在调查被告期间，发现被告的手机有多个用于剪辑视频和照片的应用程序，因而起疑。

随之警方在4月20日到被告家中突击检查，搜获隐蔽的拍摄工具，如装有摄像头的手表、原子笔等。这才揭露被告在公共交通上拍摄陌生女郎，也在教会和家中安装摄像头拍摄亲友，甚至在酒店房内拍摄新娘和伴娘。

被告将这些视频存进硬盘，再根据被受害人的名字或拍摄场景归类，以便日后观看。

控方指出被告的犯罪规模是前所未有的庞大，无论犯罪时期或是拍摄近1400段视频，都超越其他类似案件。

法官下判时指出，被告显然是预谋犯案，不仅使用隐藏摄像头，还整理出视频，供他重复观看。

法官表示被告辜负亲友对他的信任，拍摄内容包括她们的裸体或是脸庞，甚至对儿童下手，无疑加重罪行。

法官指被告虽认罪，但被告是犯案过程被揭发，不应该当做初犯，判他入狱27个月。