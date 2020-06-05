走私豹纹壁虎 毒蛙等稀有动物 私召车司机监2个月

（早报讯）私召车司机非法走私22只稀有动物，包括18只毒蛙，昨天被判入狱两个月，罚款9600元，还必须支付国家公园局照顾毒蛙的1万零900元费用。

被告是31岁的李赫易（洋名Mitchell Edberg），他面对抵触濒危物种（进口与出口）法令与动物和飞禽法令（Animals and Birds Act）30项控状。

被告是名私召车司机，同时在马国新山也和合伙人经营稀有动物相关生意，并会接受本地顾客订单，从马国的供应商取货，再走私入本地。被告在去年11月10日凌晨2时左右，为三名本地顾客带入稀有动物，在驾车进入本地时被移民与关卡局人员揭发罪行。

被告把这些动物分别放在不同塑料盒子内。（移民与关卡局提供）

被告当时走私22只稀有动物，包括18只三种不同品种的毒蛙、两只豹纹壁虎、一只蜜袋鼯（Sugar Glider）与一只阿根廷黑白泰加蜥蜴（Argentine Black and White Tegu）。被告把这些动物分别放在不同塑料盒子内，但密不透风，再把盒子装在一个饼干罐与箱子内。除此，被告家中也非法饲养了一只加州王蛇。

被告求情时说，他是家庭唯一的经济支柱，妻子也怀孕，而8岁的女儿患有甲状腺功能亢进症与格雷夫斯氏病（Grave’s Disease），因此经济上面对压力。由于女儿的医药费昂贵，他身为私召车司机的收入无法应付，为养家与让女儿继续接受治疗而犯罪。

法官判被告入狱两个月，罚款9600元，也必须支付国家公园局照顾毒蛙的1万零900元费用。