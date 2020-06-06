凤山与ABC巴刹本月中重新营业

（早报讯）早前因病毒阻断措施而被迫暂停装修工程，如今勿洛北第85座凤山巴刹与熟食中心及红山ABC砖厂巴刹和熟食中心终于获准续工，并将在本月中重新营业。

深受食客欢迎的第85座凤山巴刹与熟食中心自2月10日开始进行装修工程，原本装修两个月就能完工，不料却遇上病毒阻断措施，工程被迫暂停。

随着病毒阻断期在本月初结束，凤山区议员陈慧玲早前在面簿贴文透露，凤山巴刹与熟食中心终于接获批准能继续装修，并可在本月17日重开。网民随后纷纷留言，表示期待且想念熟食中心里的美食。

陈慧玲受访时透露，装修工程目前只剩不到10％，主要是一些如补砖等表面工程及测试新感应与排气系统。

“我们起初在申请让外籍员工复工时遇到困难，但市镇理事会急忙想出了应对方案，决定聘请本地和永久居民员工完工，不过费用较高。凤山中心的214名摊主将能从12日开始回返摊位清理及筹备，赶在17日重新营业。”

ABC砖厂巴刹和熟食中心自3月16日开始原本为期两个月的装修，因为面临装修工程暂停及客工不能复工等问题而延迟竣工。如今，摊贩希望能赶得上于15日回返摊位筹备，16日重新营业。

ABC砖厂商联会会长林金福受访时说，若只考虑到建筑内的装修，目前工程剩约20％，主要是为湿巴刹补砖的部分，而熟食中心的装修已完工。

据了解，承包商昨天傍晚已确定可在今天继续工程。