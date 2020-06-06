病假、隔离期外出 两男子违反传染病法令被控

（早报讯）出现急性呼吸道症状，医生给28岁男子五天病假不准出门，他却被指拿假当晚就出门；78岁老汉则称医生说他“健康”，反呛当局人员“干嘛我需要被隔离”，坚持不回家接受当局发出的隔离令，昨天双双被控上庭。

28岁被告巴布面对被控传染病（冠病19居家令）条例2020。

控状指，诊所医生诊断被告出现急性呼吸道症状，发出五天病假单，要他在4月2日至6日期间待在家不准出门，可是被告却在2日晚上9时离开住家。

被告离家的举动后来被揭发，他也因此被控。案件昨天过堂时，庭上并没揭露被告是如何被揭发的。

根据条例，任何人若被医生诊断出现急性呼吸道症状，就会收到医生发出的五天病假单，除非出门看诊，否则病患在这期间不准离开住所，五天时限由病假单发出的那天算起。违例者将面对高达1万元罚款，或监禁长达半年，或两者兼施。

另外，78岁老汉周双兴（译音）昨天被控五项传染病法令。

控状指，当局通知被告在2月17日至28日之间，须在后港住家隔离，不得外出。

然而，2月18日早上10时，执法人员上门向被告发出隔离令时，却发现被告不在家。执法人员于是拨电给被告，被告却称医生已为他做了检查，自己不需要隔离。

同天晚上10时，被告依旧没在家，他在电话中再度声称没有伤风和发烧，家庭医生也说他“健康”，反问当局人员“为何他需要被隔离”。除此之外，他也拒绝透露所在地，指这是他的“私事”。

同一名执法人员凌晨12时许再拨电给被告，被告竟要求对方“不要再打来”。

巴布和周双兴皆表示有意认罪，分别案展6月19日和12日。