阻断期结束后首个周六 芽笼士乃巴刹人潮重现

（早报讯）今天是冠病阻断措施期结束后的首个星期六，芽笼士乃巴刹今早人潮重现，虽然比开斋节期间略少，但依然有逾百人排队等候进场购物。

《新明日报》记者今早约9时抵达时，巴刹的入口都已排起人龙，但民众都井然有序并主动保持一米安全距离，现场也有近20名工作人员及安全大使，协助检查民众的身份证。

据观察，巴刹内人潮多，很多摊位前都站满挑选货物的公众。

家庭主妇刘女士（56岁）受访时指出，今天排队等候约15分钟就能进入。她说，由于这里的物品种类较多，因此虽然住在大巴窑，但不时都会前来购物。

“我已经有一个多月没来这里，因为每逢开斋节期间，都有很多人排队的，所以那段时间，就转到别的巴刹购物。”

她说，会事先列好购物清单，快速购买后就离开。

海鲜摊贩洪先生则指出，由于按照身份证号码入内购物的规定还在推行，因此一些熟客为了方便，就会事先联络摊贩准备食材，到达后再在巴刹外拿货。

他说，开斋节期间人潮是最多的，每日几乎都会有超过200人排队，人龙甚至可以延伸至巴刹旁的天桥，但如今情况已恢复正常。

芽笼士乃巴刹财政安华登受访时指出，目前该巴刹依然落实限制300人入场的措施。他透露，在开斋节期间，生意确实受到购物人潮带动提升约30%，但佳节过后就恢复原状。