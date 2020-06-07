新航测试以紫外线消毒厕所

（早报讯）随着本地逐步解除病毒阻断措施，新加坡航空公司及旗下酷航加强卫生与安全措施，其中新航在多方面运用数码科技取代部分服务，希望在落实防疫的同时兼顾飞行体验。

根据新航今天（6月7日）发出的文告，新航将以流动应用取代报纸、杂志和其他机上读物，乘客可浏览超过150种国际报章、杂志和读物。

新航也在研究一项利用紫外光线进行清洁工作的试验计划，在每趟航班前以紫外光线清洁机上的厕所。

乘客在登机前将收到一份电子手册，当中包含飞行前、在机场里、登机时和抵达后的卫生和安全措施，乘客也可从新航网站上下载手册。

未来数个月内，新航也将让乘客在机场休息室使用数码订餐服务，并将在飞机上提供电子菜单。

为尽量减少乘客在旅途中的接触次数，新航目前正研究让乘客在机场自助柜台，以新航应用或QR码打印登机证和行李标签。

公司也正在加强新航应用，根据不同乘客的行程，提供更多有关旅游和健康限制的客制化资讯。

新航及旗下航空公司早前因应新加坡民航局指示，落实多项防疫措施如乘客得通过体温检测，并且口头申报健康情况才能登机，并全程须戴口罩，机上部分服务也暂停。

往返东南亚国家之间和飞往中国的新航班机将暂停机上的餐饮服务，机组人员将改而在乘客登机时，提供装有小点和饮料的点心包。

新航和酷航也将派发除菌纸巾、消毒洗手液和手术口罩给乘客。