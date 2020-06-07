校园扩大检测发现五确诊病例 四人是学生

（早报讯）卫生部在校园内扩大冠病检测，自学校6月2日复课后发现五名确诊病例，其中四人是各来自不同学府的学生，也有一名非教职员。

教育部星期天（6月7日）发布文告指出，五名新确诊病例不列为新感染群。检测发现，他们身体中的病毒量不高，二度检测时也出现阴性反应，症状轻微，证据显示他们很可能在重返校园之前已染病。

五名确诊的学生与学校职员来自圣公会中学（Anglican High School）、加东修道院女校（CHIJ Katong Convent）、圣婴德兰女校（CHIJ St.Theresa's Convent）、芽笼美以美中学（Geylang Methodist Secondary School），以及华侨中学（Hwa Chong Institution）。

当中，除了华侨中学的确诊学生病例自病毒阻断措施实施后不曾到过学校，其他病例在6月2日措施结束后都有重返校园。其中一人6月2日最后一次到过学校，另三人则是6月3日最后一次到学校，他们当时都没有出现发烧或感冒等明显症状。

教育部指出，政府在病毒阻断措施结束后，决定扩大社区检测，自6月2日学校复课后，就为出现急性呼吸道感染症状的所有学校职员和年满12岁的学生，进行冠病检测。

五所学校的复课安排将不受影响，学校已制定防疫措施，避免病毒传播，并展开彻底消毒。

卫生部今天的文告将把这五人列为确诊社区病例。相关追踪工作证在进行中，目前一共确定有29名职员和100名学生曾与五名确诊病例接触过。他们必须遵守14天缺席假或居家隔离令。