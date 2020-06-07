我国新增383起冠病病例 其中14起是社区病例

（早报讯）我国今天（6月7日）新增383起冠病病例，其中14起属社区感染病例，总病例达3万7910起。

卫生部初步统计，今天的新病例多数是住在宿舍的客工。根据目前的调查，社区病例有14起，其中10人是新加坡公民或永久居民，另四人持工作证件和学生证件。

卫生部指出，14起社区新病例中，有九人是当局积极检测而及早发现并隔离的病患，当中有六人是积极检测学校职员和12岁以上学生而测出的病患，他们在首次求医时出现急性呼吸道感染症状。

确诊的学生与学校职员来自圣公会中学（Anglican High School）、加东修道院女校（CHIJ Katong Convent）、圣婴德兰女校（CHIJ St.Theresa's Convent）、芽笼美以美中学（Geylang Methodist Secondary School）、华侨中学（Hwa Chong Institution）以及爱信国际学校（Ascensia International School）。

流行病学调查显示，这六人应该是在病毒阻断措施期间受感染，而不是在开学后受感染。另三人因长期出现急性呼吸道感染症状而接受检测，其他病例的相关调查仍在进行中。

卫生部将在今晚发文告公布更多详情。