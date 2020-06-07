下来几年充满变革 我国须准备面对截然不同的未来

（早报讯）（总理公署提供视频）

接下来几年对新加坡来说将是充满变革的艰难时期，国人必须准备面对“截然不同的未来”。

李显龙总理在发表全国讲话时指出，冠病疫情导致全球经济几乎停滞不前，全球经济也正发生结构性变化。国际贸易和投资在冠病疫情暴发之前已经放缓，如今下滑的速度将变得更快，影响也更广泛。

此外，全球经济在短期内不会恢复到过去那种开放、互联互通的状态。李总理说，人们在出行方面将受到更多限制，国际旅行不会跟从前一样频密，健康检查和隔离安排也将成为常态。旅游相关的行业需要很长的时间才能看到起色，也可能不复以往。

“各国也会尽量减少对其他国家的依赖，也不会继续紧密合作，共谋福祉。今后的世界将不再那么繁荣，也许会有更多纷争。”

这些发展趋势将对新加坡有深远的影响。李总理指出，我国从开放和互联互通的全球经济中获益良多，我国经济的一大部分，如制造业、生物科技业、金融服务业和物流业都面向国际，国内经济的主要部分，如零售业、餐饮业、休闲娱乐等领域也依赖旅客的光顾。不过冠病将使我国经济面对截然不同的未来。

“无论规模大小，企业势必受到严重冲击。一些产业的改变将是永久的。有许多企业必须创新或转型，才能继续生存。员工也会受到波及。被裁退和失业的人数将上升。一些工作会被淘汰，而且永远消失。员工必须学习新技能，以保住饭碗。”